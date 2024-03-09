اعتقال مسافر أجنبي بحوزته 100 بطاقة ماستر كارد بمنفذ الشيب

وقالت المديرية في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إنه "بواجب مشترك، تمكت كوادر المديرية من القاء القبض على مسافر أجنبي بحوزته بطاقات ماستر كارد عددها (100) بطاقة و (100) كارت تعريفي يروم الدخول الى العراق دون التصريح عنها".وأضافت المديرية، أن "عملية الضبط تمت من قبل قوة حماية المنفذ بالاشتراك مع الجهات الأمنية (شرطة الكمارك، الاستخبارات، جهاز المخابرات) من خلال التفتيش الدقيق".وتابعت المديرية، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم الى مركز شرطة كمرك الشيب لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".