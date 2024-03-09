وذكر بيان للخلية، ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمرارا لعمليات وعد الحق في مرحلتها الثالثة في صحراء الانبار فقد باشرت قوة من فوج حشد الغربية الأول وفوج القائم الأول/ قضاء القائم بعملية نوعية مباغتة جريئة اسفرت عن تدمير عدد من المضافات كان بداخلها كميات من المؤن والارزاق والوقود والمستمسكات الثبوتية تعود الى عناصر داعش وفلوله المنهزمة وقد دمرت في هذه العملية جميع المضافات التي تمت السيطرة عليها".وأشار البيان، إلى "استمرار العملية لمطاردة فلول داعش حتى القضاء عليها وتصفية جيوبها وتطهير ترابنا الوطني المقدس من موبقاتها وجرائمها ووجودها الارهابي التكفيري".