وذكر بيان للخلية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استمرارا لعمليات وعد الحق في مرحلتها الثالثة وانطلاقا من قرار قيادة العمليات المشتركة بتطهير الأرض ومن عليها في ديالى، تحركت قطعاتنا المسلحة في الجيش والحشد والشرطة الاتحادية ضمن قاطع عمليات ديالى وكبدت الإرهاب ومفارزه واوكاره ومضافاته المزيد من الخسائر في المعدات ومختلف أنواع الأسلحة وتدمير كهوف وكميات كبيرة من المواد اللوجستية التابعة لمفارز الإرهاب التكفيري"، مشيرة إلى أنه "ما زالت عمليات وعد الحق الثالثة مستمرة".وأضاف البيان، ان "إرادة المقاتلين وهم فرسان المرحلة الثالثة من عمليات وعد الحق برهنت ان هؤلاء الرجال بادائهم النوعي هم وعد الحق القادر على تطهير التراب وتدمير الإرهاب".