عمليات "وعد الحق" الثالثة تمتد الى صلاح الدين وكركوك

وقالت العمليات المشتركة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إنه "بالتزامن مع العمليات المستمرة حالياً في قاطعي عمليات ديالى وجزيرة وادي الثرثار في صلاح الدين في هذه المرحلة التي حققت نتائج مثمرة بتدمير اوكار ومضافات العدو واسلحته ومعداته وتجهيزات مختلفة، كما شهدت ضربات جوية دقيقة اخرها بعد منتصف ليلة امس وقتل مفرزتين إرهابيين،ولتعزيز وادامة العمليات الاستباقية والضغط المستمر على عناصر عصابات داعش الإرهابية، شرعت قطعات قيادات عمليات صلاح الدين وكركوك وشرق صلاح الدين "الطوز " وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، فجر اليوم الأحد، بالمرحلة الثالثة من عمليات وعد الحق".وأضافت العمليات، أن "هذه العمليات الواسعة تأتي وفق معلومات استخبارية دقيقة وتواجد ميداني لفرسان قواتنا الامنية المختلفة واندفاعها البطولي وإصرارهم على ملاحقة جميع مفارز الإرهاب الخائبة المهزومة، وبإسناد من الأبطال في القوة الجوية وطيران الجيش وبعض الوكالات والدوائر الأمنية والساندة".