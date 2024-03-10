أحدهم انتحاري.. "وعد الحق" تقتص من 4 إرهابيين في صحراء وادي الثرثار

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان استمرارا للعمليات التعرضية خلال عملية وعد الحق الثالثة واثناء تعقب الإرهابيين في صحراء وادي الثرثار من قبل فوج حشد الغربية وفوج حشد القائم، تم ملاحقة عجلة نوع بيك اب بداخلها 4 إرهابيين أحدهم يرتدي حزام ناسف، إذ تمكنت القوة المنفذة للواجب من قتلهم جميعاً.وأضافت انه بهذا يكون عدد الإرهابيين الهالكين على يد قواتنا الأمنية البطلة خلال 24 ساعة الماضية 10 إرهابيين، كما وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".