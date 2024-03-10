في كربلاء.. اعتقال مشتبه بهم بقتل مدير استخبارات ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، مساء الأحد، باعتقال مشتبه بهم بقتل مدير استخبارات محافظة ذي قار قبل أيام.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "استخبارات كربلاء قامت باعتقال مشتبه بهم بقتل مدير استخبارات ذي قار داخل حسينية في منطقة الجاير".

وأضاف المصدر أن "استخبارات كربلاء اعتقلت أيضاً مطلوبين عن قضايا جنائية خلال حملة مداهمات اليوم".

وكان مصدر أمني أفاد، في (3 آذار 2024) باندلاع نزاع عشائري عنيف في ذي قار، مشيراً الى استشهاد مدير استخبارات المحافظة خلال النزاع.