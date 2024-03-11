بإيعاز من المخابرات لواسط.. العراق يضع يده على 50 مسكوكة نقدية ومخطوطات أثرية

السومرية نيوز - امن



أعلنت خلية الاعلام الأمني اليوم الاثنين، ضبط مخطوطات و50 مسكوكة نقدية قديمة، لدى عصابة تهريب آثار في واسط.



وقال الناطق باسم الخلية العميد مقداد ميري في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناء على معلومات دقيقة من قبل جهاز المخابرات الوطني، القت شرطة واسط القبض على عصابة متخصصة بتهريب الاثار حيث تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحيازتهم مخطوطات و50 قطعة من المسكوكات النقدية القديمة".