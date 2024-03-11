في 3 محافظات.. الإطاحة بإرهابيين وتجار مخدرات وتدمير أوكار "داعشية"

وذكر بيان للخلية، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استمرارا في عمليات ابطال جهاز مكافحة الإرهاب في تجفيف منابع الارهاب وملاحقة فلوله المنهزمة القى الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب القبض على احد ارهابيي عصابات داعش الارهابي والذي يعمل كوسيط مالي بين قيادات داعش في محافظة (كركوك)".وبعملية منفصلة اخرى وبالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز اسايش السليمانية تم القاء القبض على ارهابي اخر في محافظة كركوك أيضا، وفق البيان، الذي أشار إلى "القبض على احد تجار المخدرات في محافظة ذي قار".وتابع، أنه |ضمن واجباته في تفتيش وتطهير أوكار الإرهابيين والانفاق تم تدمير وتفجير وحرق (14) وكراً لعصابات داعش، وتدمير العديد من قنابر الهاون والعبوات محلية الصنع في محافظتي ديالى وكركوك".