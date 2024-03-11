العمليات المشتركة تفصل عبر السومرية خطة رمضان.. هل تشهد قطوعات للطرق؟

وقال الناطق باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي لـ السومرية نيوز، إنه "تم إعداد خطة أمنية تشمل تكثيف الجهد الاستخباري والأمني وزيادة الحراسة على المطاعم والأماكن الترفيهية ودور العبادة خصوصاً بعد الفطور وإلى ساعات السحور"، مبيناً أن "ذلك يتطلب انتشار للسيطرات والجهد الاستخباري لتوزيع القطعات".وأضاف، أن، "المشتركة نفذت عمليات استباقية تمثلت بـ"وعد الحق" والتي كانت نتائجها كبيرة بقتل 10 إرهابيين"، لافتاً إلى أن "هذا الجهد يرافق الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان".وأوضح الخفاجي، أنه "لا توجد قطوعات تؤثر على المواطنين وهناك عمل كبير باتجاه ان تكون انسيابية في حركة المرور"، كاشفاً عن أن "هدف السيطرات هو التدقيق الأمني ومنع أي حالة قد تحدث او التدخل في حالة حدوث أي شيء".يذكر أن ديوان الوقف السني، أعلنت اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك.