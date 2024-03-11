بعد ديالى.. عمليات وعد الحق تمتد الى كركوك وصلاح الدين

بعد ديالى امتدت عمليات "وعد الحق" الثالثة الى محافظتي صلاح الدين وكركوك بهدف ملاحقة بقايا داعش وتدمير أوكاره عقب وصول معلومات استخباراتية بتواجد عدد من العناصر الارهابية في المنطقة.

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