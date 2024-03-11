بغداد.. إصابة شخصين بإطلاق نار في "البتاوين"

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين يستقلون دراجة نارية بيضاء اللون أقدموا على إطلاق النار على شخصين في منطقة البتاوين وسط العاصمة، ما أدى إلى إصابتهما".وأشار إلى أن المنفذين "لاذوا بالفرار بعد الحادثة".