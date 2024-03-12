الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز انه مع حلول شهر رمضان المبارك واستناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، نفذت مفارز الأمن الإقتصادي في جهازنا حملات رقابية لمتابعة الأسواق والمحال التجارية لمنع التلاعب بأسعار المواد الغذائية ومحاسبة المخالفين عبر الإجراءات القانونية، حيث شملت الحملة عموم محافظات البلاد.وأضاف البيان ان العملية اسفرت عن ضبط وإتلاف نحو (94) طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالتنسيق مع الفرق الصحية، وقد تم احالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.