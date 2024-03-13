جنرال عراقي يزور كوريا الجنوبية لأغراض عسكرية.. ويتفقد "طائرات سوريون"

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصادرها، إن قائد سلاح الطيران للجيش العراقي الفريق الطيار الركن سمير زكي حسين المالكي وصل إلى كوريا الجنوبية في 4 مارس في زيارة استغرقت أربعة أيام للقاء مسؤولي الجيش وشركات الدفاع.وأفادت أن الجنرال العراقي زار المقر الرئيسي لشركة كوريا للصناعات الفضائية في ساتشيون، على بعد 296 كيلومترا جنوب شرق سيئول، على متن مروحية KUH-1 للشركة، المسماة "سوريون".وتم تطوير مروحية "سوريون" من قبل شركة كوريا للصناعات الفضائية في عام 2012 لتحل محل أسطول الجيش القديم من طائرات الهليكوبتر من طرازي UH-1H و500MD، وقد دخلت الخدمة من قبل الجيش كطائرة هليكوبتر متعددة الاستخدامات ومركبة إسعاف جوية.وفي المقر الرئيسي لشركة كوريا للصناعات الفضائية، وقف الجنرال العراقي على عمليات نسخة متوسطة الحجم من "سوريون"، تم تصميمها لخفر السواحل واستقلها.وخلال زيارته، التقى الجنرال أيضا بوزير الدفاع شين وون-سيك وزار شركات الدفاع الكبرى الأخرى، وجاءت الزيارة في الوقت الذي أفادت تقارير بأن العراق يفكر في شراء مروحيات صغيرة جديدة.وفي عام 2013، وقعت شركة كوريا للصناعات الفضائية صفقة مع العراق لتزويدها بـ 24 طائرة هجومية خفيفة من طراز FA-50. ولم توقع الشركة بعد على أي صفقات تصدير لـ "سوريون".