وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه ضمن الجهود المتواصلة لقيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة بتفعيل الحواسيب الأمنية المتواجدة في كافة مداخل المدينة لتدقيق معلومات الوافدين لمحافظة، تمكنت مفارز السيطرات والطرق الخارجية من القبض على مطلوب وفق المادة (4) إرهاب كان يحاول التسلل الى المحافظة عبر أحدى مداخل المدينة الرئيسية".وأشارت الى ان "عملية القبض جاءت بجهود مشتركة وتمت إحالته على الفور الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات الأمنية معه لينال جزاءه العادل فيما تستمر الجهود الكبيرة لإدامة العطاء الأمني الذي تشهده المدينة ".