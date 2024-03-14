جنايات ذي قار: السجن 15 سنة بحق إرهابي

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "الارهابي أقدم على تفجير عبوة ناسفة على القوات الامنية في احدى مناطق العاصمة بغداد عام 2011 ".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1 /3 /7 وبدلالة المادة الرابعة / ١ من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 و استدلالا بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات".