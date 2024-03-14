مقتل شخصين بأطلاق نار في البصرة

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، مقتل شخصين بإطلاق نار في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين يستقلون سيارة حديثه اطلقوا النار، مساء اليوم، تجاه شخصين في قضاء ابي الخصيب قرب المحكمة".