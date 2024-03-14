عمليات بغداد تستعرض مجموعة من الاسلحة وتؤكد استمرار جهودها لحصر السلاح

استعرضت قيادة عمليات بغداد مجموعة من الاسلحة التي جمعت ضمن جهود حصر السلاح بيد الدولة, فيما تمت الاشارة الى وجود العديد من الخطط التي ستنفذ لتحقيق الهدف ذاته.





هذه الاسلحة التي عرضت داخل مقر قيادة عمليات بغداد ما هي إلا نتائج جهود امنية تهدف الى الحد من انتشار السلاح في المجتمع, وهو أمر طالما حرصت قوى الامن على تحقيقه من خلال تنفيذ الخطط ووضع الاستراتيجيات المختلفة لتحقيق هذا الهدف .