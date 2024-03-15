تفكيك شبكة للمخدرات تتاجر بمادة "الماريجوانا" في بغداد

وذكر بيان للجهاز، ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية في بغداد من تفكيك شبكة تتاجر بمادة "الماريجوانا" المخدرة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية مع افرادها اعترفوا صراحةً بالترويج والتجارة وإخفائهم كميات من تلك المواد في إحدى المنازل".وأضاف، انه "تم ضبط المواد المخدرة وإحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".