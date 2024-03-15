الكشف عن ملابسات اطلاق النار في الكاظمية

وقال احد افراد قسم الاعلام في اللواء الثامن شرطة اتحادية في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ملابسات الحادث تكمن عند محاولة احد سكان منطقة المحيط شارع المحيط القديم ( شارع عمران الأسود السلامي حالياً ) دخول المنطقة بواسطة دراجة نارية ما أدى الى منع القوات المنية دخوله للمنطقة ما تحول الى ملاسنة ومشاجرة بالأيدي بين القوات الأمنية وصاحب الدراجة النارية".وأضاف، ان "من قام بإطلاق النار هي قوة من الجيش العراقي بشكل عشوائي لتفريق المشاجرة وليس الشرطة الاتحادية او الشرطة المحلية التي كانت متواجدة لفض المشاجرة هي من أطلقت النار".