حاولوا اجتياز الحدود.. القبض على عدد من المتسللين الاجانب غربي نينوى

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكن الفوج الأول في اللواء التاسع عشر ضمن قيادة المنطقة السادسة، من إلقاء القبض على (5) متسللين أجانب حاولوا تجاوز الحدود غربي نينوى".وأضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".