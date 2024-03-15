مطلوبين بأربع محافظات.. القبض على تجار مخدرات في كربلاء

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 8 تجار مخدرات في محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز انه "بعملية نوعية تمكنت مكافحة مخدرات كربلاء من القبض على 8 تجار للمواد المخدرة مطلوبين باربع محافظات وفق مواد قانونية مختلفة بصحبتهم اسلحة ومواد مخدرة".