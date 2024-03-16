بعد يوم من إطلاقه.. مختصون يرصدون "مشاكل أمنية وتقنية" في تطبيق المرور الذكي

وذكر مختصون، انواحدة من المشاكل، قيام مديرية المرور العامة برفع التطبيق على غوغل درايف، ما يعني انهم فشلوا ان يرفعوه لمتجر التطبيقات، ورفعه بهذه الطريقة خطأ لانه يصعب السيطرة على تحديثاته، كما ان التطبيق غير متوفر للايفون فقط نسخة اندرويد.بالإضافة الى ذلك، فأن حجم التطبيق ضخم جدا، يبلغ نحو 73 ميغا، فضلا عن ان التطبيق منشئ بنسخ قديمة من فلاتر، كما وصفوا واجهة الاستخدام بانها "تعيسة" خصوصا فيما يتعلق باختيار ارقام واحرف اللوحة".ومن الملاحظات التي وثقها احد المهندسين علي ستار أيضا، ان مديرية المرور استخدمت نوعا واحدا من السيارات وهو الخصوصي واما بقية انواع الارقام جميعهن تكون بحالة "الزائر"، كما ان التطبيق ثقيل بشكل كبير جدا.وأيضا فان التطبيق يحوي على خانة اعدادات، لكن لاشيء من الاعدادات يعمل وهي عبارة عن شكل فقط، كما ان المشكلة الأمنية تتمثل بانه عندما تعمل حساب ويطلب منك رقم هاتف يربط به حسابك، فأن هذا الرقم لايوصل لك رسالة كود الى هاتفك، لكن لم يتم تفعيل كود التأكيد في التطبيق، ويمكن كتابة الرقم فقط ومن ثم الخروج والدخول وسيتم تسجيل رقم الهاتف على التطبيق دون ان يصل رمز التأكيد!.