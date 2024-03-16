تركيا: تحييد عنصرين من "بي كي كي" شمال العراق

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان القوات التركية حيدت عنصرين اثنين من التنظيم بعد رصدهما في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، زاعمة ان عملياتها لمكافحة تنظيم "بي كي كي" ستتواصل حتى القضاء على آخر ارهابي أينما كان.وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمال العراق.