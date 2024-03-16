اسيوي يروع الصائمين في جامع "أبو حنيفة" والداخلية تتدخل

وقال ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أثناء تأمين الحماية من قبل قيادة شرطة بغداد الرصافة لمأدبة الافطار الجماعي ضمن جامع ابو حنيفة (رض) قام احد الأشخاص الذي يحمل الجنسية الآسيوية بأطلاق النار على المتواجدين هناك، وفور وقوع هذا الحادث شرعت القوة المكلفة بالحماية بالتحرك السريع لملاحقة هذا الشخص داخل الازقة و محاصرته".واضاف، انه "قام بإطلاق النار من جديد، مما أدى الى إصابة منتسب من الفوج الأول"، مشيرا الى انه" تم القاء القبض على المتهم واحالته الى التحقيق لمعرفة دوافع ونوع الجريمة و اكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".