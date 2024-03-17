تطور جديد بشأن حادثة إطلاق النار في الأعظمية.. الآسيوي متورط بقضايا أخرى

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "في حادث إلقاء القبض على متهم آسيوي الجنسية في منطقة الأعظمية الذي أطلق النار على أحد منتسبي قيادة شرطة بغداد الرصافة قرب جامع أبي حنيفة النعمان (رض)، بينت التحقيقات بعد جمع المعلومات وتحليلها ومراجعة كاميرات المراقبة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ووحدة استخبارات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، أنوأضافت، أن "مفارز الاستخبارات شرعت بالبحث والتحري والوصول إلى مكان تواجد هذه الشبكة ضمن منطقة بغداد الجديدة، حيث قام أحدهم بإطلاق النار من خلال مسدس على القوة المنفذة للواجب، وكان رد فعل القوة فورياً وإصابة هذا المتهم وإلقاء القبض على جميع أفراد هذه الشبكة التي تبين أنها دخلت العاصمة بغداد عن طريق التهريب ولا يمتلك أفرادها أي مستمسكات أصولية أو أوراق إقامة، كما ضبطت بحوزتهم مسدساً ودراجة نارية".وأشارت إلى، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".