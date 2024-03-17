الخلية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه "بعملية نوعية وبجهد استخباري متميز ومتابعة حثيثة تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على ارهابيين اثنين أحدهما مجهز والآخر ناقل ينتميان لعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك".وأضافت ان "القوات الأمنية مستمرة بعملياتها النوعية في ملاحقة فلول عصابات داعش الارهابي حتى تطهير ارضنا الحبيبة".