أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بتعرض منزل مواطن لهجوم برمانة دخانية في محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولا القى، مساء اليوم، رمانة دخانية على منزل مواطن في حي الضباط الثانية".

وأضاف المصدر أن "الرمانة لم تتسبب بأضرار مادية ولا بشرية".