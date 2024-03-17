صد تعرض شرق صلاح الدين (فيديو)

شهدت محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، صد تعرض "إرهابي" شرق المحافظة.

وصد التعرض اللواء التاسع في قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد وذلك في جزرات نهر دجلة شرق صلاح الدين. للمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..