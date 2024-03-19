شرطة النجف تطيح بـ28 متلاعبا بأسعار المواد الغذائية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قائد شرطة محافظة النجف اللواء علاء جابر هاشم وجه بضرورة متابعة أسعار السوق، وبإشراف مباشر من قبل مدير مكافحة الجريمة المنظمة في النجف الأشرف، نفذت المديرية العديد من الجولات الميدانية على أصحاب المخابر وأفران الصمون ومحال بيع الأسماك واللحوم".وأضاف أن "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من إلقاء القبض على 28 متلاعبا بأسعار المواد الغذائية"، مشيرا إلى أنه "بعد التحقيق معهم تم احالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".