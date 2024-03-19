بـ4 محافظات.. الإطاحة بموظفين يتقاضون الرشوة مقابل انجاز المعاملات

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات إستخبارية مؤكدة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى بعد إستحصال الموافقات القضائية من القبض على موظف حكومي بتهمة الرشوة بعدما تقاضى مبالغ مالية من المواطنين مقابل إكمال معاملاتهم، ليتم الإطاحة به بالجرم المشهود وهو يتلقى أموالاً من أحد المراجعين.وأشار الى ان "مفارزنا في محافظات (كركوك، ونينوى، والقادسية) تمكن من القبض على موظفين حكوميين أحدهما سير معاملات غير أصولية في مديرية الضريبة مقابل مبالغ مالية، والآخر ساوم أحد المواطنين على مبلغ مالي مقابل جلب براءة ذمة من أحد المشتكين، فضلاً عن معقبين تقاضيا مبالغ مالية مقابل تسريع عمليات المقابلات في إحدى الدوائر".وأضاف انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للقانون".