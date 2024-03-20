اشتباك مسلح ينتهي بالقبض على تاجر مخدرات في الديوانية

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مديرية مخدرات الديوانية نفذت واجب قبض بحق أحد تجار المخدرات الخطرين، فعند الوصول إلى المتهم قام بإطلاق النار على القوة المنفذة للواجب".وتابع، ان "القوة ردت على مصدر النار، مما ادى الى إصابة المتهم وإلقاء القبض عليه، ونقله إلى المستشفى".