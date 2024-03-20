إطلاق نار امام مبنى ديوان محافظة البصرة.. ماذا يجري؟ (صورة)

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه تزامناً مع إعلان البلدية مزايدة علنية لبناية "غالية الثمن" تقع وسط محافظة البصرة، حدث إطلاق نار امام مبنى ديوان المحافظة، حيث كان هناك تجمع لعدد من المسلحين مع سيارات نوع "تاهو".وأضاف المصدر، ان القوات الأمنية قامت بمطاردة سيارات نوع "تاهو" التي أطلقت النار أمام امام مبنى ديوان المحافظة.