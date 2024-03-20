أحدهم ساوم طالبةً.. الأمن الوطني يطيح بثلاثة مبتزين في الديوانية

وذكر بيان للجهاز، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بالتزامن مع الحملة التي اطلقها جهاز الأمن الوطني تحت عنوان "إحنا بظهركم" للوقاية من مخاطر الإبتزاز الإلكتروني، وبناءً على بلاغات تلقاها جهازنا في الديوانية عن حالات مشابهة، تمكنت مفارزنا في المحافظة من القبض على (٣) مبتزين ساوموا ضحاياهم على مبالغ مالية، حيث هدد أحدهم طالبةً جامعية على مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها، لتتمكن مفارزنا من استدراجه إلى كمين والإطاحة به بالجرم المشهود، كما تم إلقاء القبض على إثنين آخرين لإستخدامهما نفس الأساليب الدنيئة، ليجري احالتهم إلى الجهات القضائية المختصة وإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".ودعا البيان، المواطنين ممن تعرضوا لحالات مشابهة إلى "التواصل مع جهازنا عبر المنصات الرسمية للحد من هذه الظاهرة وفقاً للقانون".