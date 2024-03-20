مقتل شاب بنيران "دليفري" مجهول في واسط

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "بالساعة 1900من هذا اليوم المصادف 2024/3/20 تم اطلاق نار ضمن قاطع المسؤولية م 904ش42، وعلى الفور تم الانتقال حيث تبين ان صاحب دليفري قام بأطلاق 4 اطلاقات نارية على شاب يعمل في بيع اللبلبي ضمن شارع 42 في محافظة واسط".وأضاف ان "المنفذ لاذ بالفرار باتجاه مجهول".