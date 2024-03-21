تركيا تحيّد قياديا في "بي كي كي" شمالي العراق.. من هو "حسن زاده"؟

الأناضول نقلاً عن مصادر تركية، أفادت بإن جهاز الاستخبارات التركي (MİT) رصد مكان وجود حسن زاده الملقب بـ"تولهيلدان قنديل" في ريف منطقة قنديل شمالي العراق، لافتة الى ان جهاز الاستخبارات علم بوجود اتصالات بين حسن زاده والقياديين في التنظيم جميل بايق، ودوران كالكان.ونجحت وحدات تابعة للاستخبارات التركية في تحييد في عملية بمنطقة قنديل، وفقاً للأناضول التي ادعت ان حسن زاده انضم إلى صفوف التنظيم عام 2016 وكان يشرف على أنشطة تجنيد عناصر جديدة.