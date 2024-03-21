تطور جديد بشأن "فضيحة عميد كلية" في البصرة.. هل تم اعتقاله؟

وقال المراسل، ان قوة من جهاز الامن الوطني العراقي وبقرار من محكمة استئناف البصرة الاتحادية، اعتقلت "عماد الشاوي" عميد كلية علوم الحاسوب والتكنلوجيا المعلومات على خلفية انتشار فيديو غير اخلاقي داخل مكتبه.وشهدت جامعة البصرة، أمس الأربعاء، سلسلة أحداث متتالية، بدأت بتداول مقاطع فيديو وصور جنسية فاضحة، تبعتها اتهامات لعميد إحدى الكليات بالتورط في استغلال وابتزاز طالبات، قبل أن يتم إيقافه عن العمل والتحقيق في الحادثة الصادمة.