كشف عن دوافها.. خبير أمني: 2023 العام الأكثر تصدياً لجريمة الابتزاز

وقال أبو رغيف في منشور له على منصة "أكس"، "جهاز الامن الوطني يكاد يكون تخصص بالجرائم المنظمة سيما الابتزاز الإلكتروني، ففي الوقت الذي كانت عملياته عهد تخوم العام ٢٠٢٢، هي احباط ٢٩٨٤ عملية ابتزاز إلكتروني، كان عام ٢٠٢٣ هو الأكثر تصدياً لجريمة الابتزاز فقد ارتفع منسوب اجهاض جهاز الامن الوطني للابتزاز الإلكتروني زهاء ٣٤٩٥ جريمة ابتزاز كان منها كبح جماع اكثر من ٥٠٠ جريمة ابتزاز منذ مطلع العام الجاري".وأشار إلى أنه "تتنوع نسب الابتزاز الإلكتروني ودوافعه، فالدافع المالي احتل مرتبة الصدارة وبواقع اكثر من ٥٣٪, فيما تلاه الدافع الأخلاقي بواقع ٢٢٪, وجاءت تراتبياً الدوافع الجنائية والعائلية والعشائرية، وبعد حملة (احنا بظهركم)، والذي استحدثها الأخ ابو علي البصري، بتشكليهِ فريقِ عملٍ من ضابطات كفوءات نجحن بمدِ عُرى التفاهم وجسور الثقة بين بناتنا واستهدفت الحملة المدارس والثانويات بواقع اكثر من عشرين ألف طالبة، تمخض عنها رضى وارتياح عالٍ من ادارات المدارس، جهود لا توصف".