تركيا: تحييد 12 عنصراً من "بي كي كي" شمال العراق

السومرية نيوز – أمن



أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 12 عنصرا من تنظيم "بي كي كي" في إطار عملية "المخلب - القفل" الجارية ضد معاقل التنظيم شمال العراق.



الوزارة ذكرت في بيان، إلى أن القوات التركية حيدت العناصر بعد رصدهم في منطقة متينا شمال العراق، زاعمة ان القوات المسلحة التركية تواصل تدمير أوكار التنظيم وجحورهم.



وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي"، في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمال العراق.

وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.