"المقاومة العراقية" تعلن استهداف "وزارة دفاع الكيان الصهيوني"

وقالت :المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "بفضل الله وتسديده، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الاحد الموافق 24-3-2024، بواسطة الطيران المسيّر، مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني بأراضينا المحتلة".وأضافت: "تأتي هذه العملية النوعية في هذه الليالي المباركة لتؤكد استمرارنا بدك معاقل الأعداء واستكمالنا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك، نصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".وبحثت "السومرية نيوز"، في المواقع الإخبارية الامريكية او الأوروبية عمومًا او المواقع باللغة العبرية، الا انه لم يتم الإعلان عن أي استهداف او حادث قرب مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية.واعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن عدد من العمليات الرئيسية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك هجمات متعددة على مطار بن غوريون ومحطة كهرباء في تل أبيب بالإضافة إلى موانئ إسرائيلية رئيسية تضامنًا مع غزة.