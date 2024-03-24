"التيكتوكر" حسين وشاهندا يرويان للسومرية تفاصيل محاولة اغتيالهما

وقال حسين، في حديث لـ السومرية، "نحن ممثلين على منصة التيك توك.. اتخذنا أنا وزوجتي هذه منصة لكسب الرزق من خلال التمثيل وعمل الإعلانات والبث المباشر".وأضاف، "في إحدى المرات وصلني تهديد على البث المباشر من شخص قال بالنص "غادر بغداد راح تقتل" لكني تجاهلت هذا التهديد ولم اضعه بعين الاعتبار لكوننا مسالمين ولا نملك عداءً مع أحد".وتابع حسين، "لكن بعد عودتي مع زوجتي من العمل إلى المنزل تفاجئنا بوجود شخص كان بانتظارنا يرتدي كمامة سوداء وقبعة رأس سوداء أيضاً ثم فتح نيران سلاحه علينا".وأشار إلى أنه أصيب بـ6 رصاصات فيما أصيبت زوجته بـ3 كانت واحدة منهن في عينها التي فقدتها، ورصاصة ثانية في انفها الذي تهشم.أما الزوجة، شاهندا فقد قالت لـ السومرية نيوز، إنها فقدت عينها اليمنى بعد موت العصب ولا حلول قد تعيد لهذه العين النظر لا حالياً ولا مستقبل، كما أشارت إلى أن انفها تهشم وهناك تشوه في جهة الوجه اليسرى وحتى العين اليسرى فالنظر فيها مستقبلاً غير مضمون وبدأ يضعف من الآن.وتابعت: "هنالك عجز كامل في وجهي".في السياق، طالبت والدة حسين، القضاء باتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة حق ابنها وزوجته.