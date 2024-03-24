تدمير مضافة والإطاحة بـ9 إرهابيين في ديالى ونينوى والانبار

وذكر بيان للخلية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "نتيجةً للجهود الإستخبارية التي تقوم بها مفارز جهاز الأمن الوطني لملاحقة فلول العصابات الإرهابية، وبعد توافر معلومات أمنية عن وجود مضافة تابعة لتلك العصابات في إحدى بساتين محافظة ديالى والتي تشكل مأوىً لهم، تم التنسيق مع القوات الماسكة من الشرطة الإتحادية وتدمير المضافة بالكامل".وأضاف البيان، أنه "تمكنت مفارز الجهاز في محافظتي (نينوى والأنبار) إستناداً إلى معلومات إستخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية من تعقب حركة مجموعة من الإرهابيين وإستدراج بعضهم ليتم القبض على (٩) منهم اعترفوا صراحةً بانتمائهم لعصابات د1عش الإرهابية، وأُحيلوا على إثرها إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".