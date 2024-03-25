وذكر بيان للجهاز، ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني نفذت عملية أمنية وفق مذكرة قضائية أسفرت عن الإطاحة بالناقل الرئيسي لما يسمى قاطع شمال بغداد".وبين، أن "الارهابي المكنى (أبو ياسر) عمل بصفة ناقلٍ رئيسيٍ وكلف بمهام عدة منها:- نقل والي شمالِ بغداد المقتول (أبو ماريا) إلى منطقة التاجي بعجلته الخاصة.- ⁠نقل أسلحة ونواظير ليلية وهواتف ومواد لوجستية بين المضافات في منطقة التاجي.- ⁠تكليفه من قبل ما يسمى العسكري العام في قاطع شمالِ بغداد بشراء قطع أرضٍ وبناء مخزن وغرف بداخلها في التاجي".وأتم البيان، أن "الجهد الاستخباري العميق لجهاز الأمن الوطني أفضى إلى الإطاحة به وإحالته إلى القضاء".