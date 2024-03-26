انقرة تنوي تنفيذ عملية عسكرية شاملة تهدد 190 عائلة في الاقليم

أمن

حذرت منظمة اميركية من نزوح مئة وتسعين عائلة من القرى المحيطة بجبل كارا باقليم كردستان وإلحاق الضرر بأهالي المنطقة جراء العملية العسكرية التي تنوي تركيا تنفيذها خلال الفترة المقبلة





