المنتسب "هيمن" تتوفاه المنية ومطالبات بتقليص العمالة التي باتت تهدد الامن

بعد صراع استمر لثمانية ايام "هيمن" المنتسب الذي تصدى لهجمة احد العاملين الباكستانيين تتوفاه المنية داخل احدى مستشفيات بغداد، ليطالب ذووه بانزال اقصى العقوبات بحق المتهم واتخاذ اجراءات بحق العاملين الذين راحت اعدادهم تتزايد يوما بعد اخر





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