ارصفة في شوارع بغداد تتحول لكراجات خاصة.. أين الرقابة؟





ظاهرة اخرى من ظواهر التجاوز على الممتلكات العامة تبرز بشكل ملحوظ، وهي تحويل الأرصفة في الشوارع الرئيسية والفرعية الى كراجات خاصة تُدار من قبل أشخاص مجهولين يستحصلون مبالغ مالية من اصحاب السيارات.

أين الرقابة على هذه الظاهرة؟ وماذا قال المتحدث باسم أمانة بغداد للسومرية؟



شاهدوا هذا التقرير مع علي أحمد