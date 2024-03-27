وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "سرية مغاوير اللواء الرابع في فرقة الرد السريع، تمكنت من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية، المكنى بـ (أبو اليمامة)، ما يسمى المسؤول عن مفارز الهاون في داعش بقضاء الشرقاط في محافظة نينوى".وأضاف البيان، ان "الإرهابي صدرت بحقه مذكرة قبض قضائية وفق احكام المادة (4) / إرهاب" ، مشيرا الى انه "تمت عملية إلقاء القبض عليه بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة".واكد انه "جرى تسليمه الى الجهات المختصة اصولياً".