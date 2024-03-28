العمليات المشتركة تقتل داعشيًا "للمرة الثانية في عامين" وتنازع "قسد" على المنجز.. ما القصة؟

السومرية نيوز - امن



كشف اعلان خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، مقتل إرهابي مسؤول عن نقل الأسلحة والإرهابيين بين العراق وسوريا، جملة من الملاحظات والمؤشرات الغريبة، حيث ان هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها قيادة العمليات المشتركة مقتل هذا الإرهابي خلال عامين، كما ان هناك تضاربًا بمعلومات الجهة التي قامت بقتله.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي في بيان على صفحته الرسمية اليوم الخميس، انه "بمتابعة استخبارية دقيقة ومستمرة وناجحة ونضج امني عالي المستوى لاجهزتنا الامنية والاستخبارية وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة وبعملية نوعية وقوة مشتركة تم قتل الارهابي سمير خضر شريف شيحان النمراوي المسؤول عن عمليات نقل الارهابيين والاسلحة والمعدات والمتفجرات بين العراق وسوريا".



قتل مرتان خلال عامين!



لكن الغريب، ان اللواء الخفاجي ذاته وقبل عامين من الان وتحديدًا في شباط 2022، كان قد اعلن مقتل الإرهابي سمير النمراوي، ونشر في حينها مقطع فيديو للعملية وصور الإرهابي القتيل.



لكن الغريب، ان اللواء الخفاجي ذاته وقبل عامين من الان وتحديدًا في شباط 2022، كان قد اعلن مقتل الإرهابي سمير النمراوي، ونشر في حينها مقطع فيديو للعملية وصور الإرهابي القتيل.

نزاع على "شرف قتله".. القوات العراقية ام قسد؟



من الملاحظات الغريبة الأخرى، هو اعلان اللواء الخفاجي ان القوات العراقية هي من قتلته، لكن قبل 4 أيام وتحديدا في 24 اذار الجاري، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن قتلها للنمراوي خلال عملية امنية بمشاركة قوات التحالف الدولي.



وقالت "قسد"، في موقعها الرسمي، انه نفَّذت وحدات مكافحة الإرهاب التّابعة لقوّاتنا، عمليَّة أمنيَّة دقيقة استهدفت أحد مسؤولي التَّمويل لخلايا تنظيم "داعش" الإرهابيّ في مركز مدينة الرِّقَّة، حيث جرت العمليَّة بدعم ومشاركة من قوّات التَّحالف الدّوليّ، حيث داهمت قوّاتنا مكان تواجد الإرهابيّ "سمير خضر شريف الشّيحان"، وهو عراقيّ الجنسيّة، وبعد محاصرة المكان؛ وجَّهت قوّاتنا النِّداء له بالاستسلام، إلا أنَّه رفض وبدأ بالمقاومة وإطلاق النّار على قوّاتنا، ما استدعى الرَدَّ بالمثل، وتمكَّنت قوّاتنا من القضاء عليه فوراً".



وكشفت عن ضبط عدة أسلحة وأجهزة موبايل فضلا عن مبلغ مالي بعملة الدولار الأمريكي.