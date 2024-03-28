اعتقال 10 متهمين بأحكام قانونية مختلفة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أَسفر الجهد الأمني والمتابعة الدقيقة لقواطع المسؤولية، عن تَمكن قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالتعاون مع الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على (10) متهمين مطلوبين للقضاء وفق أحكام قانونية تنوعت بين (القتل، المشاجرة، السرقة، الخطف، إطلاق النار وحيازة أسلحة غير مُرخصة) وضُبط (بندقية كلاشنكوف وسلاح مسدس)".وأضافت، ان "العمليات جاءت أثر تنفيذ واجبات أوامر قبض وممارسات أمنية في مناطق (رئاسة العبيدي، المدائن، النهروان، جسر ديالى، الكرادة، المشتل) ببغداد"، مشيرة الى انه "تم إحالة كافة المُتَهمين مع الأسلحة المضبوطة اصولياً إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".