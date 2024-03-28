في البصرة.. "مخلف حربي" يودي بحياة مواطن ويصيب آخر

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بوفاة شخص وإصابة آخر بانفجار "مخلف حربي" في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "استخبرنا بوجود حادث انفجار مخلف حربي في مقلع بمنطقة البطين".

وأضاف المصدر أن "الانفجار ادى الى وفاة شخص وإصابة آخر في مستشفى الزبير العام"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.