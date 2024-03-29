البصرة.. الأمن الوطني يكشف أغرب طرق تهريب المخدرات ويعتقل المتورطين (فيديو)

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المتهمين كانوا ضمن شبكة لتجارة المخدرات مكونة من 11 شخصاً وتنشط في محافظات (البصرة وبغداد والديوانية والكوت)".وأضاف، أن "المفارز تمكنت في بادِئ الأمر من القبض على أحد أفراد الشبكة متلبساً بالمواد المخدرة وهو ناقل رئيسي بين المحافظات ومن ثم الإطاحة بباقي المتهمين".وبين، أن "القوة عثرت على كميات من مادة الكريستال المخدرة مخبأة داخل حبات الجوز".